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09 Temmuz 2020 Perşembe 07:51:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 07:51:00

Senegal'de futbol liglerinde sezon şampiyonlar belirlenmeden sona erdi

Kaynak: AA

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Senegal Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi.

Senegal Futbol Federasyonundan (FSF) yapılan açıklamada, tüm futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun sona erdirilmesi kararı alındığı, çok az sayıda maç oynanması nedeniyle şampiyonlar ile küme düşenlerin de belirlenmeyeceği kaydedildi.

Senegal'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Kupası'nda 1. Lig'deki en üst sıradaki takımların temsil etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, bu kulüplerin Teungueth FC ve Jaraaf olduğu ifade edildi.

FSF İcra Komitesi, 2020-2021 sezonunun başlama tarihi olarak da 31 Ekim'i belirledi.

Komite ayrıca, Kovid-19 ile mücadele amacıyla 1. Lig kulüplerine 15 milyon CFA frangı (177 bin Türk lirası), 2. Lig kulüplerine 10 milyon CFA frangı destek verilmesi kararı aldı.

Federasyon, daha önce mart ayı ortasında durdurulan futbol liglerinde şampiyonların ve küme düşmelerin belirlenmesi için kasımda play-off ve play-down oynanmasına karar vermişti.

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