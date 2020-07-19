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19 Temmuz 2020 Pazar 11:50:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 11:50:00

Play-off heyecanı Antalya'da başlıyor

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TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları, kentteki 5 farklı sahada toplam 20 takımın mücadelesine sahne olacak.

Antalya'da 20-28 Temmuz'da oynanacak TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için hazırlıklar tamamlandı.

Toplam 20 takım, yarın başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda tur atlayıp, bir üst lige yükselebilmenin mücadelesini verecek.

Takımlardan birinin TFF 1. Lig'e, 3'ünün TFF 2. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

16 MAÇLIK PROGRAM

Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Calista Sports Center, Gloria Sports Arena sahaları ile Titanic Mardan Stadyumu'nda yarın oynanacak TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor takımları karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ile Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçlarının galipleri, Ankara Demirspor-Sakaryaspor ile GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelelerinin kazananları, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

3. LİG'DEN 12 TAKIM FİNALE ÇIKMA MÜCADELESİ VERECEK

TFF 3. Lig play-off yarı final maçları da 21 Temmuz Salı günü 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor, 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor, 22 Temmuz Çarşamba günü 2. Grup'ta Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, 23 Temmuz Perşembe günü 3. Grup'ta Somaspor-Muğlaspor, Pazarspor-Nevşehir Belediyespor mücadelelerine sahne olacak.

1. Grup finali 25 Temmuz Cumartesi, 2. Grup finali 26 Temmuz Pazar, 3. Grup finali 27 Temmuz Pazartesi günleri gerçekleştirilecek.

KÖKSALAN: PLAY-OFF MAÇLARINA HAZIRIZ

TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, AA muhabirine, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için tüm hazırlıkların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Federasyonun saha görevlerinin dağılımını da yaptığına değinen Köksalan, şöyle konuştu:

"Play-off mücadelelerine katılacak takımlarımız genelde Belek bölgesinde kamptalar. Şu anda idmanlarını gerçekleştiriyorlar. Takımlara ve maçlarda görev alacak tüm görevlilere Kovid-19 testleri yapıldı. Top toplayıcısından otel personeline kadar bütün görevlilere, yayımlanan talimat gereği Kovid-19 testleri uygulandı. Play-off maçlarına hazırız."

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