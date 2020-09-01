Oumar Niasse Süper Lig'e dönüyor
Kaynak: DHA
Süper Lig takımlarından Denizlispor, forvet arayışını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Senegalli forvet Oumar Niasse ile masaya oturdu.
Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giymiş 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişini Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon Euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.
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