Ocak'ta olmamıştı şimdi olacak! Benjamin Tetteh için kritik saatler

G.Saray Ganalı yıldız golcü Benjamin Tetteh için sefere çıkıyor...

Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmakta kararlı. Galatasaray, geçtiğimiz sezon alamadıkları 21 yaşındaki Ganalı yıldız için tüm şartları zorlayacak.

TETTEH İÇİN KRİTİK SAATLER

Cimbom'da bu hafta transferde büyük hareketlilik yaşanacak. Tetteh için hafta içinde Sparta Prag ile masaya oturulacak. Çekya kulübüne Tetteh için yeni bir teklif sunulacak.

TRANSFER NETLİK KAZANACAK

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Sparta Prag ile pazarlık yapacak. Transfer de netlik kazanacak.

2022'DE SONA ERİYOR

Fatih Terim de transferini çok istediği Benjamin Tetteh'in Çek kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Benjamin Tetteh, Gana Milli Takımı'nda forma giymedi. Ancak alt yaş milli takımlarda tam 19 kez milli formayı giydi.

(Takvim)