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08 Mayıs 2022 Pazar 10:42:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:42:00

NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti

Kaynak: AA

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Bucks, sahasında Boston Celtics'i 103-101 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 42 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Jrue Holiday 25 sayı, Brook Lopez 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

Jaylen Brown'ın 27 sayı, 12 ribaunt, Al Horford'un 22 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptığı Celtics'te Derrick White 14, Robert Williams 10 sayı kaydetti.

Warriors'tan Grizzlies potasına 17 üçlük

Batı Konferansı'nda oynanan maçta ise Golden State Warriors, sahasında Memphis Grizzlies'ı 142-112 mağlup etti.

Warriors'ta 30 sayı atan Stephen Curry takımının en skorer oyuncusu olurken, Jordan Poole 27, Klay Thompson 21, çaylak Jonathan Kuminga 18 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Grizzlies'ın all-star oyuncusu Ja Morant'in 34 sayı, 7 asisti mağlubiyete engel olamadı. Desmond Bane 16, Jaren Jackson 15 sayıyla maçı tamamladı.

Etiketler : NBA play-off Grizzlies'ın all-star Ja Morant
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