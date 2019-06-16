Mustafa Kaplan istifa etti

Mustafa Kaplan'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Ankaragücü camiası, Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum.

Deplasman, kar-kış demeden onlarca km. yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destekoldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü..."