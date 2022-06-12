VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
En fazla madalyayı Türk sporcular aldı!
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyumda
Mete Gazoz Avrupa 3'ncüsü!
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
Ulusal yeşil sertifika sistemiyle binalar belgelenecek
TSK'ya yeni teslimat! İsmail Demir görüntüleri paylaştı
Türkiye dengeleri değiştirecek!
Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi
Yunan vekilden itiraf: Tarihten ders almalıyız
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor
12 Haziran 2022 Pazar 16:07:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 16:07:00

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağında bugünkü yarışı 5. sırada tamamladı.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü ile MV Agusta Reparto Corse takımının genç pilotu Bahattin Sofuoğlu, Misano Pisti'nde mücadele etti.

Milli motosikletçi Can Öncü, yarışı 5. sırada tamamladı. Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, bir diğer Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri ikinci, Ducati pilotu Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 18. sırada finiş çizgisine ulaştı.

Etiketler : Kawasaki Puccetti takımı Can Öncü genç pilotu Can Öncü
Merve Kaptan

Merve Kaptan
Kızları mezun oldu

Kızları mezun oldu
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Paris'te milyonluk kombin

Paris'te milyonluk kombin
83 dolarla hayata tutundu

83 dolarla hayata tutundu
Süperstar odası

Süperstar odası
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Mahalleye dönüş

Mahalleye dönüş
Cerrah olmak zormuş

Cerrah olmak zormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX