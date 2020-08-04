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04 Ağustos 2020 Salı 13:54:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 13:54:00

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yarışmaları bekliyor

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, yeni tip koronavirüs sürecinden sonra bir an önce yarışmak istediğini söyledi.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan 16 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, olimpiyatların ertelenmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Nazlı Savranbaşı, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları dönemde biraz zorlandıklarını ifade etti.

Normal şartlarda en uzun tatillerinin 5 gün veya 1 hafta olduğunu kaydeden genç sporcu, "Toparlanması başta biraz zor oldu ama yavaş yavaş alıştık. Şu an her şey daha iyi, daha da iyi olacak inşallah." diye konuştu.

Nazlı Savranbaşı, salgının ardından bazı yarışma tarihlerinin açıklanmaya başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Şampiyonası aralık ayında gerçekleştirilecek. Öncelikle yarışmalar olduğu için heyecanlıyız. Bu yıl çoğu yarışma pandemi nedeniyle iptal oldu. Bu yarışmalar da bizim motivasyonumuzu artırıyor, antrenmanlara daha da sıkı sarılmamızı sağlıyor. Bu müjdeleri duymak çok iyi oldu, antrenmanlarımıza etkisi oldu. O yüzden heyecanlıyız, bir an önce yarışmalar gelse de yarışsak diyorum."

"EN GÜZEL YANI AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEK OLDU"

Kovid-19 salgını nedeniyle evde geçirdiği dönemde on-line antrenmanlar yaptığını kaydeden Nazlı Savranbaşı, şöyle konuştu:

"Kendime daha fazla zaman ayırma fırsatım oldu. Çünkü bütün günümüz normalde salonda geçiyordu. Özellikle ailemle zaman geçirme fırsatım oldu, bu benim için çok iyi oldu. Daha çok film ve dizi izledim, kitap okudum bol bol. En güzel yanı da ailemle vakit geçirmek oldu."

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