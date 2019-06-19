Milan, Ozan Kabak için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı

AC Milan'ın yeni sportif direktörü Paolo Maldini ve yardımcılarından Frederic Massara'nın 'Casa Milan'da, Ozan Kabak'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İtalya basınında yer alan haberde; 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Milan'ın, Ozan Kabak'ın menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Maldini'nin Ozan Kabak'ın menajerinden kısa süre içerisinde bir cevap istediği bilgisi de verildi.

2000 doğumlu Ozan Kabak için gözlemci raporlarının olumlu olduğu ve Maldini'nin de beğendiği vurgulandı.

Galatasaray altyapından yetişen ve Ocak ayında 11 milyon euro bonservis karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş ancak takımının 2. Bundesliga'ya düşmesine mani olamamıştı.

Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig'de 13, Bundesliga'da ise 15 maça çıkarken 3 resmi golünü de Stuttgart formasıyla attı. (Sporx)