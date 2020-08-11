Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile anlaştı

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11 Ağustos 2020 Salı 15:59:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 15:59:00

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi

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Kasımpaşa , Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi olan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takımın Kemerburgaz'daki tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve mutluyum." diyen Altıparmak, "Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için bu tercihi yaptık. Bizi tercih ettikleri için başkanımız Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ediyorum. Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız." diye konuştu.

Pozitif futbol oynatmaya çalıştığını söyleyen Altıparmak, "Böyle vizyonlu bir kulüpte de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın kurumsal bir yapıya sahip oldunu yineleyen Altıparmak, şunları söyledi:

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