  • BIST
    1102.65
  • Dolar
    7,7061
  • Euro
    8,9943
  • Altın
    461,1660
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan Egemenlik Konseyi: BAE'de ABD'lilerle Arap-İsrail barışını görüştük
Çin'den Trump'ın 'Pandemiden Çin'i sorumlu tutmalıyız' sözlerine yanıt
Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak
Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları
Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor
Kılıçdaroğlu, terörü destekleyen Demirtaş'a sahip çıktı: Onur madalyası olarak asacaktır
Mersin'de araç kullanmayı öğrenmeye çalışan bir kadın, hafif ticari araçla sağlık merkezine girdi
Lübnan'dan uluslararası topluma, İsrail'in ülkesine yönelik ihlalleri durdurma çağrısı
Fransa'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de polisin öldürdüğü siyahi Amerikalı Taylor davasında 3 polisten 1'i suçlu bulundu
Uluslararası Uzay İstasyonu, eski uydu parçasına çarpmamak için manevra yaptı
Çağdaş Atan: Kendimize güveniyoruz
BM'den Lübnan'a 'siyasete değil halka öncelik tanıyın' çağrısı
Sisi, Kahire'de Hafter ve Akile Salih ile bir araya geldi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 32 milyonu aştı
Bakan Soylu: İkna metodumuz 700'ü aştı
Facebook'a nefret gruplarını engellemesi talebiyle dava açıldı
İsrail ile BAE enerji alanındaki iş birliğini görüştü
Polonya ekibi Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıkan ilk takım oldu
Avrupa Birliği'nden Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 30.6 milyon avroluk destek
Mısır'da hapishaneden kanlı firar girişimi: 4'ü idam mahkumu 7 kişi öldü
Putin'den dikkat çeken nükleer santral çıkışı: Odunla mı ısınacaksınız?
İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi
Trump, Küba'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladı
24 Eylül 2020 Perşembe 00:27:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 00:27:00

Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

Kaynak: AA

ABONE OL

Frank de De Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer oldu.

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER