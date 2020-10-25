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25 Ekim 2020 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 09:21:00

Gol yağmuru! Başakşehir Antalyaspor'a fark attı

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Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırladı. 10 kişi kalan Antalyaspor karşısında 5 gol atan Başakşehir 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir ile Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir 11. dakikada penaltıdan Edn Visca'nın golüyle öne geçerken, 14'te Lukas Podolski cevap verdi. Visca 23. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. 27. dakikada İrfan Can Kahveci tabelayı 3-1 yaparken, 35'te Enzo Crivelli ilk devrenin skorunu belirledi. Antalyaspor'da Amilton 41. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ise takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir'de 62. dakikada Deniz Türüç'ün yerine şans bulan yeni transfer Giuliano 83'te maçın sonucunu tayin etti.

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7 yaparken bu sezon ligdeki 2. galibiyetini aldı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor da Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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