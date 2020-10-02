Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası
Kaynak: AA
Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, iki futbolcu ve iki personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig’in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak Gençlerbirliği’nde koronavirüsşoku yaşanıyor.
Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.
"Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."
Bilgilendirme pic.twitter.com/Acp1J2Y5ap— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 2, 2020
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