Galatasaray transferi resmen açıkladı! Arda Turan Galatasaray'da

Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Sarı Kırmızılı ekip eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Transferi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz resmen açıkladı. Daha sonra Arda Turan transferi 'Yuvana hoş geldin Arda Turan' başlığıyla resmi internet sitesinden duyuruldu.

Geçen sezondan bu yana Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz’in evine gelerek 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı. Transferin teknik heyetin yazılı ve sözlü isteği ile gerçekleştiği öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir" dedi.

GALATASARAY'DAN SİTEDEN AÇIKLADI

Sarı kırmızılıların internet sitesinden Arda Turan transferi resmen açıklandı.

Sitede şu ifadelere yer verildi:

Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.