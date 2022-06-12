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12 Haziran 2022 Pazar 12:01:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 12:01:00

Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu

Kaynak: AA

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu Ay-yıldızlılar Çekya-Ukrayna
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