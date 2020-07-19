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19 Temmuz 2020 Pazar 17:15:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 17:15:00

Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! Kadroya alınmadı

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Luiz Gustavo maç kadrosuna alınmadı.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'de sezonun son derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu maç öncesi kritik bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo kadroya alınmadı.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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