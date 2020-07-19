Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! Kadroya alınmadı

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig'de sezonun son derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu maç öncesi kritik bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo kadroya alınmadı.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.