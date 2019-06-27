Fenerbahçe, Yann M'Vila'yı radarına aldı
Ersun Yanal yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını yapan Fenerbahçe, Yann M'Vila'yı radarına aldı.
FIFA menajeri Marco Kırdemir, Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında Hasan Bek ve Eyüp Yıldız'a açıklamalarda bulundu.
Marco Kırdemir, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın Fenerbahçe'nin radarında olduğu söyledi. Sarı lacivertliler oyuncu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Fransız ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi karşılığında transferi askıya aldı. Öte yandan Kırdemir, Fransız ekibi oyuncunun bonservisinde indirim yaptığı takdirde Fenerbahçe'nin tekrar M'Vila'ya yöneleceğini açıkladı.(Ajansspor)
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