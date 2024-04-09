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09 Nisan 2024 Salı 15:35:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 15:35:00

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa'da maçında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın da Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Bu arada, Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe ve Erzurumspor FK futbolcusu Celal Hanalp da PFDK'ye sevk edildi.

Etiketler : galatasaray fenerbahçe pfdk
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