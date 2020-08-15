Fenerbahçe Loic Remy'i gündemine aldı! Menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'de Loic Remy harekatı... A Spor'un son dakika gelişmesi olarak geçtiği habere göre; Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonserivisi elinde olan Remy'nin menajeri İstanbul'a geldi.

33 yaşındaki Fransız golcü, geçtiğimiz sezon Lille forması ile 30 resmi maça çıktı ve 14 gol attı.