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19 Temmuz 2020 Pazar 23:22:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 23:22:00

Fenerbahçe derbisinin galibi Beşiktaş... İşte maç özeti ve golleri

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Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 33. hafta maçında, Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone Park'ta karşılaştı.

8. dakikada Hutchinson'ın üst üste yaptığı top kayıpları sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kurtard; seken meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafayla kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muric'in şutunda Ersin topun kaleye gitmesine engel oldu. Seken topu Emre Belözoğlu sol çaprazdan gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Muric'in Vida'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Halil Umut Meler, sarı-lacivertli oyuncuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR incelemesine giden hakem, kararını değiştirerek Muric'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

33. dakikada Deniz Türüç soldan ceza sahasına girerek şut çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Emre Belözoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak bu kez auta gitti.

35. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topu önünde bulan Boyd'un sert şutunda, kaleci Altay Bayındır kurtarışıyla golü önledi.

39. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

48. dakikada Caner Erin'in ortasında altıpasta kaleci Altay topun kontrolünü sağlayamadı. Pozisyonun devamında Lens'in vuruşunda topa uzanan Altay gole izin vermedi.

56. dakikada Burak Yılmaz'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Altay meşin yuvarlağı taca çeldi.

63. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında arka direkte Boyd'un çevirdiği topa altıpasta ayak sokan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücumun solundan Caner Erkin ile kullanılan köşe vuruşuna altıpas içinde ön direkte topa kafayla vuran Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

74. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues'in içeri çekerek yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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