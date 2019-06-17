Ever Banega için Galatasaray'la yarışan Boca Juniors transferden vazgeçti
Bu sezon Sevilla’da 51 maçta forma giyip 8 gol 9 asistlik bir performans gösteren Ever Banega için Galatasaray’la yarışa giren Boca Juniors pes etti.
TM Dijital Haber Merkezi
BOCA'NIN BONSERVİS BANDI 5-5,5 MİLYON EURO
Eski yıldızları Banega transferi için İspanyol ekibiyle masaya oturan Boca Juniors, en fazla 5 milyon Euro teklif ederken, Galatasaray’ın Arjantinli yıldızın işini 5,5-6 milyon civarında bir rakama bitirdiği öğrenildi. Son 5 yılda transfer ettiği futbolculara en fazla 5 milyon Euro bonservis veren Boca’nın Banega’da sınırı aşamadığı ifade edilirken, sarı kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması teklifin 1 milyon Euro daha yükselmesine sebep oldu.
GALATASARAY İLE 3 YILLIK ANLAŞMA
30 yaşındaki milli futbolcu için Şampiyonlar Ligi’nde oymama garantisinin yanı sıra 3 milyon euro’dan 3 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan Cimbom’un, önümüzdeki günlerde bu transferi KAP’a bildirmesi bekleniyor.
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