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21 Haziran 2019 15:55 | Cuma

Eskişehirspor formasında taraftar isimleri yer alacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Osman Taş, siyah-kırmızılı takımın 2019-2020 sezonunda giyeceği deplasman formasında, ücret karşılığında taraftarların ya da şirketlerin isimlerinin yer alacağını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda ve yönetim kurulu üyeleri, Osman Taş'ı Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ziyaret etti.

Başkan Taş, burada yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un kentin en önemli markası olduğunu belirterek, bu markayı en iyi yerlere getirmek istediklerini vurguladı.

Siyah-kırmızılı kulübe gelir getirici projelerinin olduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Stattaki tribünlerin üstünü güneş panelleriyle kaplayacağız. Bu da bize gelir getirecek. 2019-2020 sezonu için yeni bir deplasman forması tasarladık. Bu formaya dileyen taraftarımızın ya da şirketin isimlerini yazacağız. Bir ismi 3 bin liraya yazacağız. Bu konuda siyah-kırmızılı camiadan destek bekliyoruz. Kampanyamıza katılanlar, efsaneler arasındaki yerini alacak. Eskişehirspor gücünü taraftarının formada yer bulacak adından alacak."

Osman Taş, olası puan silme cezası ve transfer yasağının kaldırılması konusunda yönetim kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.(AA)

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