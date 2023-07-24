VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Lozan mesajı
Kabine Toplantısı başladı
Marmara, Akdeniz ve Ege'de çarşamba, iç bölgelerde ise perşembe haftanın en sıcak günleri olacak
Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'nda oynamayacak
KKTC'de orman yangını riskine karşı "kırmızı kod" alarmı verildi
İran Avrupa ülkelerini Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmasını önlemeye çağırdı
24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00

Djokovic, Kanada Açık Masters Turnuvası'nda oynamayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Erkekler dünya sıralamasının 2. basamağındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, dinlenmeye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Kanada Açık Masters Turnuvası'ndan çekildi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks ana tabloda mücadele edecek.

Elde ettiği 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Djokovic'in, Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Kanada Açık Masters 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Etiketler : novak djokovic tenis tenisçi
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX