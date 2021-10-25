Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları: İstanbul etabı 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı Basın Lansman Toplantısı İstanbul Ataköy Hyatt Regency Otel'de İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkan Yardımcısı Engin Yuvaktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yarış takvimi ve rota hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları bu yıl 2. defa düzenleniyor. Henüz çok genç bir organizasyon olmasına rağmen gerek uluslararası gerek ulusal anlamda gördüğü büyük ilgi bizleri gururlandırıyor. Gelecek yıllarda da ülkemizin tanıtımına yüksek fayda sağlayacak bir organizasyonu düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi. Yemlihaoğlu, "Tam bu noktada bu vizyonu bizlere aşılayan ve hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2021 yılının ilk etabı turizmin başkenti Muğla'da başarı ile tamamlandı. Şimdi sıra iki kıtanın buluştuğu dünyanın en güzel şehri İstanbul etabına geldi. Bu yıl hem İstanbul'un güzelliklerini gözler önüne serecek hem de yarışı takip edecek olan İstanbulluların ellerini uzatsalar yelkenlere dokunabilecekleri kadar yakın olacakları parkurlar hazırladık. 29 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı açıklarında bizleri Cumhuriyeti hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda saygı duruşunda bulunarak organizasyonumuzu başlatacağız. Akabinde 3 gün süreyle yarışlarımızı icra edeceğiz. Bu yıl ilk defa uygulayacağımız yenilikler olacak. Yarışlarda yer alan üniversite takımlarını ve kadın sporculardan oluşan yelken takımlarını desteklemek bu sporcuların yelken sporu içerisindeki varlıklarını desteklemek adına sınıflar açacak ve özel ödüller vereceğiz' açıklamasında bulundu.

DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç; "DHL Express olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan bu organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en büyük metropolleri arasında yer alan, global anlamda son derece önemli bir ticaret ve finans merkezi olan İstanbul üç gün boyunca bu heyecan verici organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir tarafından gelen yelkenli tekneler 29- 31 Ekim tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nın büyüleyici atmosferinde kıyasıya yarışacaklar. Denizde mücadele etmek tıpkı bizim işimiz lojistik gibi tutku, hız ve yüksek derecede takım çalışması gerektiriyor. Bu yüzden DHL ailesi olarak Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz."

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkan Yardımcısı Engin Yuvaktaş da yarışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

KITALARARASI YARIŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde gerçekleşerek 31 Ekim'de sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında;

* Cumhuriyet Kupası : 29 Ekim tarihinde Boğaziçi'nde

* Mavi Vatan Kupası : 30 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda

* Barbaros Hayreddin Paşa Kupası : 31 Ekim tarihinde Yeşilköy Parkuru'nda düzenlenecek.

29 EKİM CUMHURİYET KUPASI GÖRKEMLİ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak.

29 Ekim'de Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak olan Yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, parkur sahile yaslanarak kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

İstanbul'da düzenlenecek yarışlara, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı şampiyonluk için mücadele verecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

ÜLKE TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.

Yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.