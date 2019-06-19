Beşiktaş'ın gündemindeki Bruno Peres, Siyah-Beyazlılara gelmeye sıcak bakıyor

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Adriano ile yollarını ayıran siyah beyazlılar her iki kanatta görev alabilecek tecrübeli bir futbolcu ararken, kulübün transferdeki kilit ismi Umut Güner’in bonservisi Roma’da olan Brezilyalı oyuncu Bruno Peres ile ilgilendiği öğrenildi.

BRUNO PERES BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Yaklaşık 2 yıldır Bruno Peres’le dirsek teması halinde olmasına rağmen, 29 yaşındaki sağ beke imza attıramayan ‘Kara Kartal’ın’ transferde bu sefer başarılı olacağı düşünülürken, Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen futbolcunun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

2016’da Torino’dan Roma’ya 13 milyon euro’ya transfer olan ve başkent ekibinde ilk sezonunda 44 maçta forma giydiği gibi sağ ve sol bekte oynayabilen Peres ertesi sezon ise 25 maça çıkabildi. Sao Paulo’ya 1,4 milyon euro’ya kiralık olarak gönderilen Bruno Peres’in bir kez daha kiralık olarak verilebileceği tahmin ediliyor.

Bruno Peres’in Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek.