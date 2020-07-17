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17 Temmuz 2020 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 12:32:00

Beşiktaş erken seçime gidiyor!

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin erken seçime hazırlandığı iddia edildi.

Eğer ertelenmezse ağustosta yapılacak idari ve mali genel kurulda Fikret Orman ve yönetimini ibra etmeyecek olan Çebi ve kurmayları daha sonra güven tazelemek ve ekonomik olarak daha güçlü bir kadro kurmak için seçime gidecek.

21 Ekim’de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakmayı başaran Çebi göreve başlar başlamaz hemen hemen her fırsatta kulübün mali olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek selefi Fikret Orman ve dönemin yönetimi ile ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

Hedef daha da güçlü bir yönetim

Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar mevcut tabloyu daha da kötüleştirirken “Bırakmam seni” kampanyasının da beklenen seviyede ilgi görmemesi da yönetimde hayal kırıklığı yarattı. Daha önce “3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil” diyen Çebi’nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi.

Fikret Orman'dan karşı atak

Daha önce nisanda yapılması planan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ağustosa ertelenen İdari ve Mali Genel Kurul ile ilgili olarak da siyah beyazlılarda hem yönetim hem de eski yönetim hummalı bir çalışma içinde. Çebi ve ekibinin, Fikret Orman’ı ibra etmeyip sonrasında seçime gideceği iddia edildi. Eski başkan Orman’ın da dönemin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Zincirlikuyu’da ofis kiraladığı ve kongre üyeleri ile mali kongre öncesi fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.

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