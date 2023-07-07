VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'de, Karadeniz Tahıl Girişiminin Küresel Gıda Güvenliği Açısından Önemi” isimli konferans düzenlen...
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında 1 Filistinliyi öldürdü
Meta'nın Threads'i kullanıma sunması "gizlilik" tartışmalarına neden oldu
Muson yağmurları Pakistan'da 50 kişinin ölümüne sebep oldu
YÖK'ten azami süresi dolan öğrencilere ilişkin "sınav" kararı
BM, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinde yaşananlardan dolayı endişeli
07 Temmuz 2023 Cuma 17:10:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 17:10:00

Arda Güler: Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez

Kaynak: AA

ABONE OL

İspanya'nın Real Madrid Kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." diyerek, başka bir takıma gitmeyeceğini, buraya oynamak için geldiğini söyledi.

Arda Güler ve Real Madrid Dış İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno "Real Madrid Sportif Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid, yeni transferi Arda Güler'i tanıttı

Real Madridli olarak ilk kez basın karşısına çıkan Arda, "Öncellikle buranın bir parçası olmak benim için çok önemli çok mutluyum, çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde ayrı. Teknik direktör ve kulüp beni istedi ben de geldim." dedi.

Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.

Orta saha ve kanatta oynayabildiğini, asist ve gol atmayı sevdiğini anlatan milli futbolcu, "Buraya oynamaya geldim, çalışıp, formayı almak istiyorum." sözünü sık sık tekrarladı.

Arda konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Real Madrid size burada oynama şansını veriyorsa bunu reddetme şansınız imkansız. Luka Modric, bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor. Zinedine Zidane, Guti bu kulüpteki çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum."

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK ÇOK DUYGUSAL BİR ŞEY"

Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili de açıklama yapan Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak çok duygusal bir şey. Ama Real Madrid'i hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını anlıyorum ama elimden çok fazla bir şey gelmiyor. Onları çok seviyorum, birini kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar." dedi.

Arda, basın toplantısı sonunda salondan ayrılırken, "Hala Madrid, gracias" diyerek, ilk İspanyolca açıklamasını da yaptı.

Butragueno ise "Sevgili Arda tebrikler, hoş geldin. Büyük heyecan yaşattın. Başkanımızın da söylediği gibi taraftarımız ve değerlerimiz sana yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

Arda gelecek haftadan itibaren yeni takımıyla kampa girecek.

Real Madrid 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Etiketler : real madrid arda güler transfer
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Senfonik konser

Senfonik konser
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX