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07 Temmuz 2023 Cuma 13:51:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:51:00

Real Madrid, yeni transferi Arda Güler'i tanıttı

Kaynak: AA

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Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı.

Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.

Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı.

Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi.

Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı.

Arda ve tüm ailesini tek tek tebrik eden Perez, "Her futbolcunun gelişi bizim için büyük bir heyecan ve özel bir neşe kaynağıdır. Real Madrid tüm tarihi boyunca kadrosunda efsane futbolcuları bulundurmuş bir kulüptür. Bugün hem günümüzü hem de geleceğimizi güçlendireceğine inandığımız bir transferimiz var. Futbolda tüm dünyaya adını duyurma, zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyu kadromuza aldık. Hoş geldin Arda." diye konuştu.

"Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.

"Arda, Türkiye'de tüm halkın gurur duyduğu birisin ve sanki bir büyükelçi gibisin." diyen Perez, "Real Madrid bir yaşam şeklidir. Her çocuk bir gün futbolcu olmayı ve Real Madrid'de oynamayı düşler. Sen bunu gerçekleştirdin. Unutma, Real Madrid taraftarı seni bağrına basacak, sana her şeyini verecek, Real Madrid futbolcusu olmanın verdiği baskıyı aşmana yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : real madrid arda güler transfer
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