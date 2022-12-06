A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la Erivan'da, Hırvatistan'la Bursa'da karşılaşacak
Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.
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