8'de 8! Kerem Cimbom'u zirveye taşıdı

Galatasaray ile Bitexen Antalyaspor RAMS Park karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin cezasından dolayı forma giyemediği mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu 11. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 33'te Van de Streek'in golüyle skoru eşitledi.

Maçın 45. dakikasında Kerem Aktürkoğlu hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak sarı kırmızlılara 3 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. kez kazanan Galatasaray puanını 72'ye yükselterek Fenerbahçe'den zirveyi aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Bitexen Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

İLK YARI



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Galatasaray penaltıdan golü buldu. Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Köhn'nün uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete, şutunu çekti ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, altıpas çizgisi üzerinde topa vuran Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larsson şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Torreira'nın ortasında topa kafa vuran Vinicius'un şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun tamamlamasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'ın da yardımıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve gol geçerli sayıldı.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI



48. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray, penaltıdan yararlanamadı. Erdoğan Yeşilyurt'un Köhn'e müdahalesi sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı üst direğe nişanlayarak penaltıyı gole çeviremedi.

65. dakikada Larsson'un sağ taraftan kullandığı kornerde Van de Streek, arka direkte topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

67. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, şutunu çekti. Kaleci Leite, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, içe kat ederek ceza yayının sağından şutunu çekti. Kaleci Leita, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

78. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Sanchez, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, bu vuruş sonrası üstten auta çıktı.

83. dakikada Köhn'nün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

GALATASARAY: 2 - BİTEXEN ANTALYASPOR: 1



Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay (Dk. 80 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Abdülkerim Bardakcı), Tete (Dk. 46 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 88 Eyüp Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Vinicius (Dk. 70 Zaha)

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol (Dk. 77 Safuri), Larsson (Dk. 73 Emre Uzun), Buksa

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+2 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural, Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 45+7 Torreira, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)