6. Etnospor Forumu, Antalya'da başlıyor

Kurulduğu günden bu yana, geleneksel sporların ve oyunların tarihten süregelen kimliğini korumak, kültürlerarası etkileşimini ve bilinirliklerini artırmayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İnsanlığın ortak değerlerine saygıyı esas alan, geleneksel sporlar ve oyunlarla toplumların hafızasını tazelemeyi amaç edinen DEK, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini konuşmak için 6. Etnospor Forumu'nda bir araya gelecek.

6'INCI FORUM ANTALYA'DA



Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi evrensel değeri olan dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünyanın dört bir yanından katılımcının yer alacağı 6. Etnospor Forumu'nu Antalya'da düzenleyecek. Forumun 6'ıncısı 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde geniş katılımlı bir buluşma ile gerçekleşecek.

DÜNYA BU FORUMDA ANTALYA'DA BULUŞACAK



Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Arjantin, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moğolistan, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Tunus, Türkiye ve Türkmenistan gibi ülkelerde bulunan 30 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra; 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılım sağlayacak.

GELENEKSEL SPORLARIN İHYASI İÇİN BULUŞACAKLAR



Forumda gerçekleşecek oturumlarda, alanında yetkin isimler geleneksel sporların geleceğini masaya yatıracak. Etnosporların uluslararası iş birliği gücüne katkıları, Etnosporlarda mali kaynak ve medya stratejileri, geleneksel spor ve oyunları ödüllerinin yaygınlaştırılması gibi başlıklarda önemli konular forum boyunca tartışılarak çözüm odaklı yaklaşımlar ele alınacak. Foruma aynı zamanda çeşitli ülkelerden üst düzey devlet temsilcileri katılım sağlayacak.

DEK BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEK



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forum açılışında katılımcılara hitap edecek. Açılış konuşmalarından sonra forum Bakanlar Paneliyle devam edecek. İki gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan forum, "Geleneksel Sporların İhyası" projeksiyonuna önemli katkılar sağlayacak.

TURKCELL İLETİŞİM PANELİ



Turkcell'in desteklediği iletişim paneli, geleneksel spor ve oyunların medya stratejilerini masaya yatırmak üzere düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Doğu Avrupa ve Orta Asya Özel Danışmanı Samet Ağırbaş yapacak.

Panel, Türkiye'nin önde gelen iletişim kuruluşlarından Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Serdar Karagöz, Turkcell'in Genel Müdürü Ali Taha Koç, Uluslararası Spor Güvenliği İcra Kurulu Başkanı Massimiliano Montanari ve BeIN Sports Programlar Direktörü Dağlı'nın katılımıyla gerçekleşecek.

Gündemde, geleneksel spor ve oyunların medya stratejileri ele alınacak, bu alandaki yenilikler ve gelecek projeksiyonları tartışılacak. Panel, iletişim ve medya sektöründeki uzmanların bir araya gelerek önemli perspektifler sunacağı bir platform olacak.