Karabük’te mezuniyet töreni için kurulan konser sahnesinin yıkılması sonucu 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Karabük Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sonu mezuniyet töreni hazırlıkları sırasında şiddetli rüzgar çıktı. Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumunda devam eden hazırlıklar sırasında yağmurla birlikte çıkan fırtınada konser için kurulan sahnede önce led ekranlar ardından da sahne yıkıldı. Bu sırada platformun kurulmasında görevli üniversite öğrencileri ve personeller arasından iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, polis 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen iki yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konser için kurulan sahnedeki eşyaların tamamına yakını ise zarar gördü. Ko

İHA