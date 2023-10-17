VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler, Estonya'ya gidiyor
"Ülkemiz savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumunda"
TCDD'den "Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu" ihbarına ilişkin açıklama
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi
Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı medya toplantısı yapıldı
17 Ekim 2023 Salı 14:23:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 14:23:00

Türkiye Suudi Arabistan'ın elektronik vize uygulamasına dahil edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına sağladığı vize kolaylığı dolayısıyla teşekkür ederek, "Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileriye taşınması gerektiğini belirten Uraloğlu, "Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Tevfik er-Rabia da Türkiye'nin elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini dile getirerek,"Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler. Bu vize, bir yıllık geçerli olacak, 90 günlük ikamet alabilecek. Elektronik vizeyle Türk vatandaşları Mekke ve Medine'nin yanı sıra tüm bölgeleri ve şehirleri gezebilecekler." diye konuştu.

Suudi Havayollarının koltuk kapasitesini artırdığını söyleyen er-Rabia, Ankara'dan Medine ve Cidde'ye seferlerin artacağını bildirdi.

Konuk Bakan, hem elektronik vizenin hem de sefer sayılarının artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu ile Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u deneyimlediğini belirten ve Türkiye'yi tebrik eden er-Rabia, Togg'u en kısa sürede Suudi Arabistan'da görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Etiketler : türkiye suudi arabistan elektronik vize abdulkadir uraloğlu
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Davette buluştular

Davette buluştular
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX