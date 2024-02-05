Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-4
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Palandöken
|KY
|-12
|-5
|Ergan
|KY
|-14
|-3
|Erciyes
|HKY
|-8
|-2
|Kartepe
|PB
|-1
|7
|Uludağ
|PB
|-2
|3
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
|0
|Mersivan
|KY
|-8
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-5
|-2
|Ilgaz
|ÇB
|-4
|-1
|Yıldız Dağı
|HKY
|-4
|0
|Zigana
|HKY
|-5
|2
|Kop
|KY
|-8
|-1
|Denizli
|PB
|-7
|4
(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)