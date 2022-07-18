VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de!
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi'
'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 1 yılda 80 bin kişi gezdi
ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı
İngiltere'de ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı
Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı!
Kriz Türkiye'de çözülecek!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Yunanistan'ın SAMP-T hazımsızlığı!
'''Kontrollü darbe' cümlesini ilk kez FETÖ'cülerin raporlarından duydum''
YKS birincilerinin illeri belli oldu
Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte
Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti
Hindistan yeni cumhurbaşkanını belirliyor
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı
Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek
Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi
Atina'da "Abdülhamid Han" paniği
Kırmızı Bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi
Zelenski, iki kritik ismi görevden aldı!
2022-YKS sonuçları açıklandı
"Türkiye'nin tutumunu destekliyoruz"
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:55:00

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'yi 9-17 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca 110 bin kişi gezdi.

Antik kentleri, beyaz travertenleri ve termal suyuyla dört mevsim ilgi odağı haline gelen Pamukkale, bu bayram tatilini de yoğun geçirdi.

Yurt dışından gelen yabancıların yanı sıra bayram tatilini değerlendiren yerli turistlerin de ilgi gösterdiği Pamukkale'de, birçok kişi yamaç paraşütü ve sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu.

Bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 140 artışla 604 bin 33 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi gezdi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, uzun bayram tatillerinin turizm tesislerine yaradığını söyledi.

Şen, tahmin ettikleri gibi bir yoğunluğun olduğunu anlatarak, "Son zamanlarda kültür turları büyük rağbet görüyor. Gerek yerli gerekse yabancı misafirler, dünyada eşi benzeri olmayan yerleri ziyaret etmek istiyor." dedi.

"Koronavirüs önlemleri gevşetilirse Çinlileri de göreceğiz"

Yaz tatilinin başlamasıyla yerli turistlerin bölgede büyük hareketlilik sağladığını belirten Şen, şöyle devam etti:

"Biz okullar açılıncaya kadar talebin devam etmesini bekliyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun talepleri var. Bizim için Uzak Doğulu misafirler olmazsa olmazımız. Bundan sonra Güney Amerika ve Avrupa'dan misafirlerimiz geliyor. Tüm dünyadan misafir ağırlıyoruz. Çin'deki koronavirüs önlemleri gevşetilirse Pamukkale'de Çinli misafirleri de göreceğiz. O da bizi mutlu edecek."

Şen, bu yıl için hedefledikleri 2 milyon turist sayısını kolaylıkla aşacaklarını ifade etti.

Etiketler : Antik kentleri Güney Amerika Avrupa
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Dijitale iş yapmak istiyor

Dijitale iş yapmak istiyor
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Yeni gelin - kaynana filmi

Yeni gelin - kaynana filmi
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Tatil güzel geçti

Tatil güzel geçti
Mekanda sesimle oynadılar

Mekanda sesimle oynadılar
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX