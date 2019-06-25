"Yaz Vakti" sergisi sanatseverlerle buluşacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sergide 12 sanatçının heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, gravür, mozaik ve fotoğraf gibi farklı dallarda hazırlanan eserleri katılımcıların beğenisine sunulacak.

Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri'nin küratörlüğünü üstlendiği sergiye eserleriyle katılan sanatçılar arasında Ayfer Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad Ayoubi, Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu ve Yücel Kale yer alıyor.

Sanatın farklı alanlarının temsilcilerinin eserlerinden oluşan sergi, sunduğu çok seslilikle farklı kültürlerin izlerini yansıtmayı amaçlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla yarın açılacak sergi, 17 Eylül'e kadar görülebilecek.

AA