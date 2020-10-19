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19 Ekim 2020 Pazartesi 15:46:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 15:55:00

Türkiye doğal güzelliklerini Ekrem Doydu ile tanıyor

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Yönetmenliğe başladığı kısa film çekme merakını ilerleyen yıllarda ortaya koyduğu pek çok belgesel, kamu spotu, ticari reklam ve tanıtım filmiyle çeşitlendiren Ekrem Doydu, “Kuş Bakışı Türkiye” projesiyle de seyircisinin Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanımasına olanak sağlıyor.

Lise yıllarında merak saldığı sinemayla arasındaki bağı bugüne kadar devam ettiren Ekrem Doydu, projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor. 2013 yılında kurduğu kendi prodüksiyon şirketi “Pirana Film” ile kısa zamanda çok sayıda kısa film, belgesel, kamu spotu, ticari reklam ve tanıtım filmi çeken Doydu’nun 2017 yılında çektiği “Kuş Bakışı Türkiye” projesi, seyircisinin ilk günkü gösterdiği ilgiyi korumaya devam ediyor.

Ekrem Doydu’nun T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ve 90 kişilik bir ekibin çabaları ile Türkiye’deki 81 ilin doğal ve tarihi güzelliklerinin görüntülendiği “Kuş Bakışı Türkiye” projesi, Türkiye’nin saklı kalmış güzelliklerini seyircisiyle buluşturuyor. Türkiye’nin güzelliklerini merak edenlere izlemeye doyum olmaz görüntüler sunan belgesel serisi, Tüm Türkiye’nin tek projede bu denli gösterildiği ilk iş olarak da dikkat çekiyor.

2014 yılında projelendirilen ve 2017 yılında hayata geçen “Kuş Bakışı Türkiye” projesi ile aynı zamanda 81 ilin de tarihi ve doğal güzelliklerinin ilk defa havadan görüntülenmesini sağlayan Ekrem Doydu, “Kuş Bakışı Türkiye” projesinin ikinci ayağı olan “Mavi Türkiye” projesini seyircisiyle buluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor.

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