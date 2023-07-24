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24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:00:00

PTT'den "Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı" konulu anma pulu

Kaynak: AA

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PTT AŞ tarafından "Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı" konulu 10 lira bedelli anma pulu, buna ait 20 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Ulus PTT Müdürlüğü/Ankara adresinde "Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı 24.07.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.

Etiketler : lozan barış antlaşması ptt anma pulu
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