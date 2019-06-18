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18 Haziran 2019 15:08 | Salı

Muhteşem törenle ödüller verildi

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla 1 Nisan’da Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi.

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin (TARBİGEM) katkılarıyla 1 Nisan’da Hilton Bomonti’de Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Tören’inde iş ve sanat dünyasının başarılı isimleri bir araya geldi. 

Geceye ünlü akını yaşandı

Demet Akalın konseriyle davetlilerin keyifli ve eğlenceli saatler yaşadığı Strong Medya

Türkiye Marka Ödülleri Törenine ünlüler adeta akın etti. Güneri Civaoğlu,Demet Sabancı

Tolgahan Sayışman, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Şebnem Bozoklu, Gökhan Tepe, Çetin Altay, Keremcem, Samsun Demir  gibi sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer  aldı.

İki ay gibi kısa bir sürede Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nin gerçekleştiren Strong Medya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek” Bu zamana kadar gerçekleştirilen tüm ödül törenlerinden farklı olarak çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimizin ettiği teşekkür yaşadığımız yorgunluğu hafifletti. Tören başlangıcından sonuna kadar tüm misafirlerimizin gece de yer alması onların yaşadığı memnuniyeti gösteriyordu. ‘’ dedi.

Yılın Bilişim  Danışmanlık Markası Ödülü Tetra Bilişim’in

Geliştirdiği bilgi teknolojileri çözümleri ile Kurumların kendi iş alanlarına odaklanmasını ve verimliliklerinin artmasını sağlamak için yoğun bir çalışma yürüten Tetra Bilişim, Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri’nde Yılın Bilişim Danışmanlık Markası ödülünü kazandı. Ödülü alan şirketin genel Müdürü

Geylani Gani Tetra Bilişim’in Türk iş dünyasına yaptığı katkılardan bahsetti.

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Ödülü  İsmail Altın’ın

Arap Türk iş adamları derneği olarak, Türk ve Arap yatırımcılar arasında köprü olarak, ekonomik ve sosyal iş birlikteliklerini geliştirmek için özverili çalışmalar nedeniyle Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı ödülüne İSMAİL ALTIN layık görüldü. 

Mali ve hukuki konular başta olmak üzere bir çok konuda Arap Yatırımcılara yol gösteren Arap Türk İş Adamları Derneği, artan üye sayısıyla bu alanda hizmet veren en büyük sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor

Yılın lüks Konut Markası Ödülü Seven İnşaat’ın  

İnşaat Yüksek Mühendisi Oytun Seven tarafından kurulan ve geliştirdiği lüks ve butik kentsel dönüşüm projeleriyle inşaat sektöründe adından başarıyla söz ettiren Seven İnşaat,Strong Medya Türkiye Marka ödülleri Töreni’nde Yılın Lüks Konut Markası ödülünü kazandı. Şirketin

Yönetim Kurulu Başkanı Oytun Seven, hedeflerinin, uluslararası kalite standartları çerçevesinde, bulunduğu lokasyona değer katan, insanlar için konforlu yaşam alanları üretmek olarak belirtti.

Yılın İnşaat Markası Ödülü Sedat Kılınç İnşaat’ın

Türkiye Marka Ödülleri Töreni’nde Yılın İnşaat Markası ödülünü ise profesyonel yöneticilik kariyerinde 10 bin den fazla konutun yapımını gerçekleştiren İş adamı Sedat Kılınç’ın kurduğu Sedat Kılınç İnşaat aldı. 

Sedat Kılınç inşaat’ın toplam 1.000.000 m2 alana yapılmakta olan ve içerisinde 200.000 m2 kent balkonu adı verilen yeşil alanın yer alacağı Ertuğrul Gazi Konağı projesinin ilk aşaması 150 konut ve 4 ticari alandan meydana geliyor. 

Sosyal yaşam alanları,alışveriş merkezleri,okullar,çocuk oyun alanları,açık ve kapalı spor salonları,sağlık tesisi alanı,ekolojik köprü gibi sosyal yaşamı zenginleştiren unsurların yer aldığı Ertuğrul Gazi Konağı projesinde toplam 3000 konut yer alacak. 

Yılın En İyi Karma Konut Projesi Ödülü Meva Şehir’in

Siyaset, sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmaları ve iş dünyasındaki yatırımları gibi birçok alanda yaptığı başarılı çalışmalarla Ankara’nın öne çıkan isimlerinden olan Orhan Ünsal, çoğu büyük kurumun yatırım yapma konusunda kararsız kaldığı bir dönemde Ankara’nın en büyük ve kompleks konut projeleri arasında gösterilen Meva şehir Ankara projesine geçtiğimiz aylarda start verdi.

Ankara'nın yıldızı parlayan bölgesi Eryaman'da 107 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Meva Şehir projesi 18 blokta 1800 konuttan oluşuyor. Zengin sosyal alanlarıyla göz dolduran projenin içerisinde, 7000 bin m2 gölet,fırın - cafe – restoranlar,okul,AVM,bay bayan ayrı kapalı yüzme havuzu,hamam,açık spor alanı, yürüyüş parkurları, açık hava fitness alanı ve aletleri, kapalı fitness alanı ve spor merkezi, bahçe oturma grupları, çocuk oyun alanları bulunduğu Meva Şehir Türkiye Marka Ödülleri Töreni’nde Yılın En İyi Karma Konut Projesi Ödülü’nü kazandı.

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