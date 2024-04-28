VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbullunun çilesi biter mi? İETT otobüsü iş yerine daldı
Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
DEM Parti'den Sezai Karakoç'a büyük ayıp! AK Parti tepki gösterdi: Halkımıza ihanettir
Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören
Bakan Şimşek'ten "dış kaynak gelmiyor" iddialarına yanıt
5 yaşındaki Edanur'u öldüren İBB ihmaline soruşturma
28 Nisan 2024 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 16:31:00

Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 saatlik periyotta Amasya'nın kuzey kesimi, Samsun ve Ordu'nun güney kesimleri ile Tokat çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Amasya Tokat Samsun Ordu sağanak
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX