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02 Mart 2023 Perşembe 20:26:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 20:26:00

Mısır'daki Keops Piramidi'nin içinde yeni bir gizli geçit keşfedildi

Kaynak: AA

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Mısır'da başkent Kahire'nin batısında yer alan Giza piramitlerinin en büyüğü olan Keops Piramidi'nin (Kral Khufu Piramidi) içinde kralın mezar odasına götürebileceği düşünülen yeni bir gizli geçit keşfedildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, 2015 yılında başlatılan Piramitler Keşif Projesi sonuçlarının açıklanması kapsamında Keops Piramidi'nin önünde basın toplantısı düzenledi.

Bakan İsa, Piramitler Keşif Projesi çalışmaları kapsamında yürütülen kazı sırasında Keops Piramidi'nin içinde 9 metreden uzun ve 2,1 metre genişliğinde bir geçit keşfedildiğini söyledi.

Mısırlı Bakan, keşfin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ve Kahire Üniversitesi'nin yanı sıra ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada'daki uluslararası üniversitelerin çalışmalarının sonucu olduğunu aktardı.

KEOPS PİRAMİDİ'NİN İÇİNDEKİ EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI KEŞİF

"Masrawy" isimli internet sitesinin haberine göre, projeye katılan Mısırlı arkeolog Zahi Havvas, Keops Piramidi'nin içindeki en önemli uluslararası keşifle karşı karşıya olduklarını ve bu keşfin dünyada büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

Havvas, "Kral Khufu'nun mezar odasının bulunamadığını düşünüyorum ve bu geçidin Kral Khufu'nun mezar odasını koruduğuna inanıyorum. Daha fazla sırrı ortaya çıkarabilmemiz için araştırmayı tamamlamamız gerekiyor." diye konuştu.

KEŞİF, 7 YIL SÜREN KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SONUCU

Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed el-Haşt da yaptığı yazılı açıklamada, bu gizli geçidin 7 yıl kesintisiz çalışmanın sonucunda keşfedildiğini belirtti.

Haşt, Kahire Üniversitesi'nin de içinde yer aldığı ekibin bu keşif üzerine araştırma projesini tamamladığını ve Ocak 2023'te uluslararası bilimsel dergilerden Nature ve NTD&E'de uluslararası bilimsel yayına kabul edildiğini aktardı.

Araştırma ekibinin boşluğu ilk kez 2016'da keşfettiğini ve bunun 2017, 2018 ve 2019'da 5 teknik kullanılarak doğrulandığını kaydeden Haşt, ekibin geçidi keşfetmek, incelemek ve nasıl açılacağına karar vermek için piramidin içinde küçük bir delik açmayı ve dürbün veya küçük bir robot yerleştirmeyi önerdiğini ifade etti.

Mısır'da 4. Firavun Hanedanlığı döneminde yaşayan Kral Khufu 'nun adıyla da anılan Keops Piramidi'nin MÖ 2566-2589 yıllarında inşa edildiği sanılıyor.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza piramitlerinin en büyüğü.

Etiketler : Mısır Keops Piramidi yeni bir gizli geçit

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