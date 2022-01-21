İki güzel yarışma

Öyle anlaşılıyor ki (genel izleyicide ve genç kuşaklarda) bilim-kurguya karşı ilgi ve merak söz konusu. Tam da bu noktada özellikle genç bireyleri ilgilendiren ve konusu bilim kurgu olan bir yarışmadan söz edelim.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü uhdesinde (sorumluluğunda), Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bir yarışma bu.

'Geleceğe Dokun Liseler Arası Bilim Kurgu Öykü Yarışması' üst başlığıyla düzenlenen etkinlik tam da gençlerin hayal gücüne hitap edecek türden.

Türkiye'deki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın müracaatları başladı bile.

Yarışmanın konu başlıkları da hayli zengin... Liseli gençler uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zeka, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu, alternatif tarih ve zaman yolculuğu gibi bilim kurgu konularından birini seçerek öykü yarışmasına katılabilecekler.

Gençleri hedefleyen bu yarışmalar önemli, zira her şeyden önce bilim kurgu gelecek hakkında fikir yürütmeyi, beyin fırtınası yapmayı gerektiriyor; aynı zamanda sosyal düzen, çevre ve teknoloji gibi konuları içermesi bakımından da önemli. Söz konusu konu başlıkları gelecekte en çok konuşulan gündem konuları olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin öykülerini 1 Mart'a kadar '[email protected]' adresine gönderebilecek.

Birinci olan eser sahibine 4 bin lira, ikinci sıradaki eser sahibine 3 bin lira ve üçüncülüğü kazanacak yarışmacıya ise 2 bin lira para ödülü verileceğini de hatırlatalım.

FETHİ GEMUHLUOĞLU DENEME YARIŞMASI



Fikirleri ve eserleriyle düşünce dünyamızda derin izler bırakan münevverlerimizden Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılı münasebetiyle Esenler Belediyesi tarafından bir deneme yarışması düzenleniyor.

Üniversiteli gençlere yönelik olarak düzenlenen 'Dostluk' temalı bu yarışmaya katılacak eserler, yazar Beşir Ayvazoğlu başkanlığındaki bir jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

Başvuruları 15 Ocak'ta başlayan ve15 Mart'a kadar sürecek yarışmada kaleme alınan denemeler, [email protected] adresine gönderilecek.

Yarışmanın birincisi 10 bin TL, ikincisi 7 bin 500 TL, üçüncüsü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca 5 kişiye de 2 bin 500 TL'den oluşan mansiyon verilecek.

19 Mayıs'ta açıklanacak yarışmanın sonuçları https://esenler.bel.tr adresinden de ilan edilecek.

Yarışmaya katılmayı arzu edenlerin (zannımca) yapmaları gereken ilk şey Fethi Gemuhluoğlu'nun internet ortamında da kolaylıkla bulunacak olan 'Dostluk' risalesini okumak veya dinlemek olmalı...

BEDİR ACAR

