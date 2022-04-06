Günde beş adet hurma kansere karşı koruyucu

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın birçok faydası bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, hurmanın güçlü antioksidan içerdiği olduğunu ifade ederek, "Ramazanla birlikte sofralarımızda daha sık yer alan hurma iyi bir lif kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinko minerallerinden zengindir. Sindirim süresi uzun olduğu için tokluk sağlar, tansiyon ve şeker dengesi üzerine olumlu etkileri bulunur. Günlük hurma tüketimimiz 5 taneyi geçmeden beslenmemizde her zaman yer alabilir. Ayrıca hurma güçlü antioksidan etkiye sahiptir vücuttaki serbest radikal dediğimiz bileşenlerin uzaklaştırılmasına katkı sağladığı için başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için önleyicidir. Kilo korumada da kullanılan iyi bir besin olan hurma şeker yerine kullanılabilir" şeklinde konuştu.

