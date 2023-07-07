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07 Temmuz 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 13:30:00

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz konserler yarın başlıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin ücretsiz konserler ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konser ve etkinliklerle ilgili çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı ve bilet başvurusu için bir internet sitesinin hazırlandığını belirten Karakurt, "Merkezimizin sahnesi; opera, tiyatro, konser, konferans ve seminer dahil olmak üzere her türlü etkinlik performanslarını sahnelemeye müsait ve tüm teknik donanımlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Etkinliklerimize katılım göstermek isteyen misafirlerimiz; www.milletkultur.gov.tr internet adresimizden davetiyelerini edinebilirler. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz olacak." dedi.

Karakurt, "Sadece yetişkinler için değil çocuklarımız ve gençlerimiz için de tiyatrolar, müzikaller, söyleşiler gibi eğitim, kültür ve sanatın yelpazesini oluşturan pek çok etkinliğimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT ile paydaşlık çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Karakurt, konser ve etkinlik takvimine, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya platformlarında oluşturulan "milletkultur" sayfalarından da ulaşılabileceğini belirtti.

100. YIL MARŞI'NIN TANITIMI AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler, yarın Sinan Akçıl konseriyle başlayacak.

Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu'nun konserleri gerçekleşecek. Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı'na özel olarak hazırlanan etkinlikler Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ağustos ayı içinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İki bin seyirci kapasiteli kültür merkezi, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarının programlarına ev sahipliği yaptı.

Etiketler : orhan karakurt beştepe millet kongre ve kültür merkezi konser etkinlik
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