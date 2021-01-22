Yürüteç, çocuğun yürümesini geciktiriyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Sanıldığının aksine yürüteçler çocuğunuzun yürümesine yardımcı olmaz. Aksine yürümeye başlamasını geciktirebilir" dedi. Yürütecin tehlikelerine değinen Uzm. Dr. Taşkın şunları söyledi: "Merdivenlerden aşağı yuvarlanabilir; bu genellikle kemiklerde kırıklara ve ciddi kafa yaralanmalarına neden olur. Bebek yürüteçlerinde çoğu çocuk böyle yaralanır. Yanabilir; bir çocuk yürüteçte daha yükseğe ulaşabilir. Artık bir çocuğun masadan bir masa örtüsünü çekmesi ve sıcak kahve dökmesi, radyatörlere, şöminelere veya ısıtıcılara ulaşması daha kolaydır bu nedenle çocuğun yanma riski artar. Boğulabilir; bir çocuk yürüteçte iken havuza veya küvete düşebilir. Zehirlenebilir; bir yürüteçte iken yüksekteki nesnelere (ilaçlara vs.) ulaşmak daha kolaydır. Yürüteç yaralanmalarının çoğu yetişkinler izlerken meydana gelir. Böyle anlarda ebeveynler veya bakıcılar yeterince hızlı yanıt veremezler. Yürüteçteki bir çocuk 1 saniyede neredeyse bir metreden fazla hareket edebilir. Bu nedenle yürüteçler, yakınlarda bir yetişkin varken bile asla güvenli değildir.”