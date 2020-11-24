Yanlış inanışlar aşı karşıtlığına zemin hazırlıyor… Aşı hakkında doğru bilinen 8 yanlış

Pandemi dönemleri sırasında pandemi etkeni ile hastalıklar ağırlık kazansa da, sonrasında diğer hastalıklarda da genel bir artış görüldüğünü belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu, “Bu artışı engellemek için pandemi döneminde ve sonrasında rutin çocukluk aşıları kesinlikle ihmal edilmemelidir. Ülkemizde 13 adet çocukluk hastalığına karşı rutin bağışıklama ve ayrıca isteğe bağlı olarak menenjit ve rotavirüs aşıları uygulanmaktadır. Aşılar yetersiz dozlarda yapıldığında koruyucu olmamakta, mutlaka ilk aşı serisinin bitirilmesi ve ardından tekrar dozlarının uygulanması gerekir” diyor. Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu, toplumda aşılar hakkında doğru bilinen 8 yanlışı anlattı:



DOĞAL YOLDAN BAĞIŞIKLIK KAZANSAK DAHA İYİ DEĞİL Mİ? NASIL OLSA HASTA OLACAKSAK AŞIYA NE GEREK VAR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Suçiçeği, tüberküloz gibi bazı enfeksiyonlar aşılamaya rağmen geçiriliyor. Evet, koruyuculuğu yüzde 85 üstüne çıkamayan bazı aşılar var ancak aşılama hastanın bu enfeksiyonları geçirse bile hafif geçirmesini sağlar, hastalıkların yan etkileri aşılı çocuklarda çok daha az görülür. Bazı hastalıkları ise geçirsek de tam bağışıklık kazanmak mümkün olmuyor. Örneğin, hepatit B teması sonrası bazen tam iyileşme olmuyor, yüzde 10 hasta taşıyıcı olarak kalıyor.



AŞILARIN KISA SÜRELİ YAN ETKİLERİ TEHLİKELİDİR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Aşıların yan etkileri olabilir ancak genellikle bu yan etkiler önemsizdir. Hafif ateş, kırgınlık, enjeksiyon yerinde kızarıklık ve şişlik gibi yan etkiler görülebilir. Bazı aşılar geçici baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve iştahsızlığa yol açabilir. Nadiren, çocuklarda alerjik reaksiyon ve havale geçirme gibi nörolojik yan etkiler görülebilir. Nadir görülen bu yan etkiler endişeye neden olsa bile, aşılar ölümcül hastalıklara yakalanmaktan çok daha güvenlidir.



AŞILARDA CIVA, ALÜMİNYUM VE TİOMERSAL GİBİ BİRÇOK YABANCI MADDE VAR. BUNLAR NADİR DE OLSA OTOİMMÜN HASTALIKLARI, OTİZMİ VE BEYİN HASARINI TETİKLİYOR. YAKALANMA ORANIMIZ DÜŞÜK HASTALIKLAR İÇİN NEDEN BU YAN ETKİLERİ YAŞAYALIM: YANLIŞ

DOĞRUSU: Aşıların bu yan etkilere yol açtığı konusunda bilimsel verilerle kanıtlanmış net hiçbir çalışma yok. Güncel aşılarda bu maddelerin zararlı formları da yok. Bilinenin tam tersine aşı yan etkileri oldukça az, oysa aşı ile korunabilen hastalıklara yakalanma oranı ve bu hastalıkların komplikasyonlarını yaşama oranları çok daha yüksektir.



AYNI ANDA BİRDEN FAZLA HASTALIĞA KARŞI VEYA KOMBİN AŞI UYGULARSAK AŞILARIN YAN ETKİLERİ ÇOK DAHA FAZLA YAŞANIR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Eş zamanlı birçok aşı kullanılabilir. Aynı gün birden fazla aşı uygulandıysa yan etkilerinin fazla olacağına dair herhangi bir kanıt yoktur. Kombin aşılar güvenlidir. Canlı virüs aşıları ya aynı gün ya da dört hafta ara ile uygulanmalıdır.



TEK SEFERDE BİRDEN FAZLA AŞI YAPMAK ÇOCUĞUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAZLACA YÜK BİNDİRİR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Birden fazla aşı yapmanın bağışıklık sistemine olumsuz etkiye yol açtığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bağışıklık sistemimizin birçok farklı hastalıkla aynı anda savaşabilecek gücü vardır. Zararlı organizmalara karşı aynı anda ayrı ayrı antikor üreten bağışıklık sistemimizin birkaç aşıya karşı aynı anda antikor geliştirmesi beklenen bir durumdur.



GRİP AŞISINI SOĞUK ALGINLIĞI GEÇİRMEDEN YAPMAMIZ GEREKİR. ÖKSÜRÜK, NEZLE BULGULARI BAŞLADIKTAN SONRA GRİP AŞISI OLMAMIZA GEREK YOKTUR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Grip aşısı bizi influenzaya karşı korur, bu da en ağır geçirilen griptir. Yıl boyu geçirilen mevsimsel soğuk algınlığı virüslerine karşı etkili değildir. Soğuk algınlığı geçirsek bile grip aşısını yaptırmalıyız.



ESKİ YILLARDA BU KADAR ÇOK AŞI YOKTU VE İNSANLAR UZUN YILLAR SAĞLIKLI HAYATLAR YAŞADILAR. GÜNÜMÜZDE PEK ÇOK KATKI MADDELİ GIDALAR GİBİ KORUYUCU MADDE İÇEREN AŞILAR DA RİSK YARATIYOR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Eski yıllarda hastalık etkenleri farklıydı. Her dönem için güncel risk hangi bulaşıcı hastalığa karşıysa o hastalığın aşısı uygulanıyor. Yaygın bağışıklama sayesinde birçok ölümcül hastalığın önüne geçilmiştir.



AŞILARLA İLGİLİ ÇOK YAN ETKİ VAR AMA AŞI FİRMALARI BUNLARIN BİLİNMESİNE ENGEL OLUYOR: YANLIŞ

DOĞRUSU: Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu “Aşıların yan etkileri bağımsız bilimsel kuruluşlar (Dünya Sağlık Örgütü, Uzmanlık Dernekleri, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi vb) ve ulusal sağlık otoriteleri tarafından günü gününe izlenmektedir. Tüm dünyada çok özenle çalışan aşı yan etkisi takip sistemleri vardır. En ufak bir şüphe oluştuğunda bağımsız bilim insanlarından oluşan komisyonlar kurularak araştırılır, bilimsel ortamlarda tartışılır ve sonuçlar duyurulur. Eğer uygulanmama kararı alınırsa aşı çalışmaları genişletilerek aşı güvenli hale gelmeden kullanılamaz. Günümüzde Covid-19 aşısı için de çalışmalar benzer şekilde yürütülmektedir” dedi.



PANDEMİ SÜRECİNDE RİSK GRUBUNDAKİLER MUTLAKA AŞI OLMALI

Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu kronik hastalığı olanlara ve risk grubundaki hastalara influenza aşısı ve eğer uygulanmadıysa pnömokok (zatürre) aşısının mutlaka yapılması gerektiğini belirerek “Kızamık ve çocuk felci ülkemizde tama yakın kaybolmuşken salgınlar tekrar başlarsa, bu hastalıklarla yeniden mücadele etmek çok zor olacaktır. İlk yılda yapılan rutin aşılamada bir diğer çok önemli hastalık etkeni boğmacadır. Boğmaca ağır seyreden solunum yolu hastalığına yol açmaktadır. Yoğun öksürük atakları Kovid-19 etkeninin oluşturduğu zatürre ile karışabilir. Ayrıca iki hastalığın birlikte geçirilebilme olasılığına karşı çok dikkatli olunmalıdır” dedi. Aşıların bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öncelik verilmesi, ertelenmemesi gereken en önemli temel sağlık hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayan Doktor Öğretim Üyesi Müjde Arapoğlu, bu nedenle, Kovid-19 pandemisi sırasında da aşılamanın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek “Sağlık kuruluşlarına bu dönemde aşı için başvurmak son derece güvenlidir. Eksik kalan aşılar varsa bir an önce uygulanmalı, aşı takvimine ara verildiyse kalınan yerden devam edilmelidir” diye konuştu.

