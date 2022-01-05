Yanlış egzersiz ayak ağrısı yapar

Uygunsuz egzersiz yapılmasının ayak ağrılarına neden olabileceğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, kemik, kas dokusu ve tendon adı verilen bağ yapılarından oluşan ayak bölgesinde, darbeye, baskıya, şoka, ağırlığa, dolaşım sisteminde yaşanan bir soruna ve yaşanan bir hastalığa göre pek çok etken ile sorun meydana gelebileceğini söyledi. Pandemi döneminde evde geçirilen zamanlarda çıplak ayakla durma terlik kullanmamaya bağlı ayak parmağı ve ayak kavsinde problemlerin sıklığının artığını belirterek uygunsuz ayakkabı kullanımının da sorunun yaşanmasında etkili olduğunu söyleyen Op. Dr. Erdağ, ayak bileği ve ayaktaki ağrı, kemik yapılar, eklemler, eklem etrafındaki yumuşak dokulardan kaynaklanabileceği gibi sinir ve damarsal yetmezlikten kaynaklanan ağrılar da bu bölgeye yayılabileceğini aktardı. Op. Dr. Erdağ, topuk ağrılarının bu ağrılardan olduğunu ve iki ana kategoriye ayrılarak topuğun altındaki ağrı ve topuğun arkasındaki ağrı olarak ayrıldığını belirterek topuğun altında ağrı varsa, ayağının altındaki dokuları zedeleyen durumlar olabileceğini belirtti.