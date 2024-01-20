Uzmanından uyarı: Sarılmayın, tokalaşmayın

Kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması, kalabalık ortamlarda bulunma süreleri, pandemi döneminde alınan tedbirlerin elden bırakılması, hepsi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte artan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu, influenza, grip, nezle gibi hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı.

Prof. Dr. Galip Ekuklu, pandemi döneminde unutulan sarılma, tokalaşma, öpüşme geleneğinin yeniden başladığını ve böyle dönemlerde hastalıkların çok hızlı yayıldığını belirterek vatandaşlara "Sarılmayın, tokalaşmayın" uyarısında bulundu.