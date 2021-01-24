Uyuz hastalığı 15 dakikada bulaşıyor

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, “Özellikle geceleri artan kaşıntı, uyuz hastalığının en önemli belirtisidir. Akarlara karşı ise eşyalar 50 derecede en az 10 dakika yıkanmalı ve sıcak bir kurutucuda kurutulmalı ya da -10 derecede en az 5 saat dondurulmalı" dedi. Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şöyle devam etti: "Bulgular ve şikayetler, el parmak araları, el bileğinin iç kısmı, koltuk altları, bel, kalça, ayak ve ayak bileğinde daha şiddetlidir. Kadınlarda özellikle meme ucu ve çevresi, erkeklerde genital bölgede kaşıntı olması uyuz için tipiktir. Sıklıkla parmak aralarında ve el bileğinde görülen, 1-10 mm uzunluğundaki tünel olarak adlandırılan beyaz, kırık çizgi şeklindeki oluşumlar en belirgin bulgusudur. Bunun dışında deride kaşıntı izleri, kaşıntılı kabarıklıklar, içi şeffaf su ile dolu, milimetrik, inci tanesi şeklindeki kabarcıklar ve egzama benzeri kaşıntılı, kepekli kızarıklıklar bulunabilir."