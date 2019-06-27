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27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

Uykusuzluk ve migrene mine çiçeği

Kurutulmuş mine çiçeğinden hazırlanan çay migren ağrılarına iyi geliyor. Sıcak yaz gecelerinde uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. 

Mine çiçeği, pek bilinmeyen bitkisel çözümlerdendir. Ancak tıbbi olarak oldukça uzun bir geçmişi vardır. Vücuttaki pek çok mekanizmanın çalışmasını etkiliyebilir. Geleneksel bitkisel tıpta, baş ağrılarını, uykusuzluğu, depresyonu, anksiyeteyi, böbrek taşlarını, gut hastalığını, sarılığı ve diğer rahatsızlıkları önlemek için kullanılan bitki, annelerin sütünü artırabiliyor ve ayrıca adet dönemindeki ağrılara da iyi geliyor. 2016 yılındaki bir çalışma, mine çiçeğinin sinir sistemi üzerinde pozitif etkilerinin bulunduğunu gösteriyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, ham mine çiçeği özütünün, inmelere karşı etkili olduğu görülmüştür. Bunun yanında hayvanlarda uykuya dalma sürecini kolaylaştırırken, uyku süresinin de uzamasını sağlamıştır. Bu yönleriyle bir sakinleştirici olarak kullanılır ve epilepsi, anksiyete, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara karşı da etkilidir. 

GARGARA YAPILIR 

Yüzyıllar boyunca mine çiçeği, dişeti sağlığını iyileştirmek için kullanılmıştır. Örneğin Keltler, onu ağızlarını yıkamak için kullanmış ve dişeti problemlerinden kurtulmuşlardır. 2 çay kaşığı mine çiçeğini bir bardak kaynar suya atıp demleyerek ağzınızda gargara gibi kullanabilirsiniz. 2016 yılında yapılan klinik deneylerde, gingivitis adlı bir dişeti rahatsızlığına sahip olan hastalar, iki gruba ayrılmış, iki grup da dişlerini fırçalamış ancak bir grup fazladan mine çiçeğiyle gargara yapmıştır. Sonuçlara göre herhangi bir yan etki görülmemiştir ancak mine çiçeğiyle gargara yapanların dişetlerinin daha sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİ  VAR 

Hem bakteri hem de mikroplara karşı etkili olduğu bilinmektedir çünkü bakteriler, mantarlar ve diğer mikroplar üzerinde öldürücü etkiye sahiptir. 2016 yılındaki bir çalışmada, mine çiçeği öz yağının geleneksel ilaçlara alternatif olabileceği belirtilmiştir. Zira insan ve bitkilerde etkili olan bazı patojenlerin gelişimini durdurabilmiştir. Günümüzde antibiyotik direnci giderek daha yaygın bir problem haline geldiği için uzmanlar, bu konuda doğal çözümlere başvurmak istiyor. Mine çiçeğinin içerisindeki doğal biyoaktif bileşenler bu dirence sahip olan bakterilere karşı etkili olabilmesini sağlıyor. 

AĞRI KESEN ÇAY

Depresyon ve migren ağrılarına iyi gelen mine çiçeği çayı, stres ve kaygı gibi psikolojik rahatsızlıklarda sizi rahatlatır. Bir çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini bir su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde depresyona iyi gelir ve migren ağrılarınızı iyileştirir. 

KALBİ KORUYOR 

Mine çiçeğinin içerisinde verbenalin adı verilen bitkisel bir glikosit bulunmuştur ve bu bileşenin, miyokardiyal iskemiye karşı etkili olduğu görülmüştür. 

ÖKSÜRÜĞÜ DE KESİYOR 

Sindirim sistemini düzenler. 

Gut ve romatizma hastalığına iyi gelir. 

Sarılık, karaciğer hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılır. 

Safra kesesi hastalıklarına faydalıdır. 

Kalp hastalıkların ve tedavisinde faydalıdır. 

Mine çiçeğinin suyu yüzdeki çillerin azaltılması ve giderilmesini sağlar. 

Öksürüğe iyi gelir. 

Anne sütünü artırır. 

Diş çürümelerini önler. 

İltihap giderici özelliği vardır. 

Sinirleri düzenler, uykusuzluğu giderir. 

Sakinleştirici özelliği vardır, ruhsal sıkıntıları hafifletir. 

Kulak ağrılarına faydalıdır. 

Spazmlara karşı etkilidir. 

Ateş düşürücüdür. 

Terletici özelliği vardır. 

Bademcik iltihabı ve boğaz hastalıklarında gargarası çok faydalıdır, 

Yorgunluğu giderir.

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